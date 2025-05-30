شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 30 مايو.. عيار 21 يسجل 4620 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 مايو 2025، وسط ترقب لأداء الأسواق العالمية وتطورات أسعار الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا فى السوق المصرية، نحو 4620 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 5278 جنيها للجرام.

وجاء سعر الذهب عيار 18 عند 3961 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21) نحو 36,960 جنيه.

وتتأثر أسعار الذهب فى السوق المحلية بعدة عوامل، فى مقدمتها حركة السعر العالمى للأوقية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب محليًا.