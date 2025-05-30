شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: انخفاض أعداد وسطاء التأمين إلى 14161 وسيط بنهاية مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية، عن استقرار عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني عند 40 شركة بنهاية مارس عام 2025، كما استقرت عدد جمعيات التأمين التعاونى عند جمعية واحدة، وعدد مجمعات التأمين 5 مجمعات، وعدد صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق، بنهاية مارس 2025.

كما استقرت أعداد المهنيين فى مجال التأمين بنهاية مارس عام 2025، وبلغ عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) 97 وسيطا، وانخفض عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 14705 وسيطا بنهاية مارس 2024 إلى 14161 وسيطا بنهاية مارس 2025، فيما ارتفع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) من 31 خبيرًا إلى 32 خبيرًا، وانخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضراء (أشخاص طبيعيين) من 311 خبيرا إلى 302 خبير بنهاية مارس 2025.

واستقر عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) عند 9 خبراء فى مارس عام 2025، وانخفض عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) من 381 خبيرا إلى 328 خبيرا، وزاد عدد الخبراء الاكتواريون من 46 خبيرًا إلى 47 خبيرًا.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 30.32 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 22.04 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوى 37.6%، كما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 13.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 10.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوى 29.4%.