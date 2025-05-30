الاقتصاد

هبوط أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى مصر

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هبوط أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 30 مايو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

:عيار 24: 5278 جنيها

عيار 21: 4620 جنيها

عيار 18: 3961 جنيها

عيار 14: 3083 جنيها

الجنيه الذهب: 36,960 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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