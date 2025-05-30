شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالقابضة للتشييد: دور مهم لقطاع الأعمال فى "حياة كريمة" وتوطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، أهمية الدور الذى تلعبه شركات القابضة للتشييد والتعمير فى تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، بأكثر من 25 مليار جنيه في حياة كريمة 1 و2، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل لآلاف العمال فى مختلف المحافظات.

وأوضح الجمل لـ"الخليج 365" على هامش الاحتفال بـ 120 سنة على مصر الجديدة، أن مشاركة شركات مثل "النصر العامة للمقاولات" و"المقاولات المصرية مختار إبراهيم" وايجيكو والعبد والاسمنت المسلح وهايديلكو وغيرها فى هذه المبادرة تعكس قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ مشروعات كبرى بكفاءة عالية، مما يسهم فى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار عبد المنعم الجمل إلى أن توطين الصناعة وزيادة الصادرات يتطلبان وجود عمالة ماهرة ومدربة، مؤكدًا أنه يتم حاليا العمل على تطوير مهارات العمال لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتوفير برامج تدريبية متخصصة فى مجالات مثل التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم فى رفع كفاءة العمال وزيادة إنتاجيتهم.

واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير مهارات العمال وتوطين الصناعة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف الوطنية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.