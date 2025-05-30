شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك: التجارة الإلكترونية مليئة بالمشكلات والتحديات وتشغل حيز ضخم بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قوة الجهاز تقدر بـ550 شخصا، ضمنهم الشؤون الإدارية والمالية والفنية، مؤكدا أن الجهاز يخدم 110 ملايين مواطن في مصر.

أضاف السجيني، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن جهاز حماية المستهلك يقدم دورات تدريبية للطلاب في إجازة الصيف، كما ينظر إلى الشكاوى المقدمة من المواطنين أيًا كانت، بغض النظر عن ثمن السلعة.

وشدد على أن قانون حماية المستهلك، قاطع وجازم وبه عقوبات شديدة ورادعة، متابعا: "التجارة الإلكترونية تحصل على حيزا كبيرا في التجارة بالسوق المصري، وهذا بالنسبة لنا تحدي ضخم لأن التجارة الإلكترونية مليئة بالمشكلات والتحديات، والعام الماضي استقبلنا 32 ألف شكوى من شراء أونلاين، لأن المورد مختفي وهناك صفحات وهمية".

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الكثير من صفحات البيع الإلكترونية موثقة ومعتمدة، ولكن هذا لا ينفى وجود أزمة تجاه بعض الموردين، مؤكدا أن تعديلات قانون حماية المستهلك تضمن إلزام شركات الشحن بتوفير معلومات كافية عن الموردين.