شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 2.3% خلال رابع أسبوع فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 32696.79 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9506.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12950.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 40725.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13018.59 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 44.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.296 تريليون جنيه إلى 1.323 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416 مليار جنيه إلى 424.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.712 تريليون جنيه إلى 1.747 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.1%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 269.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 16.578 مليار ورقة منفذة على 538 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول 335.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.084 مليار ورقة منفذة على 481 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 9.46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.54%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 176 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.9 مليار جنيه، بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 216.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 20.7 مليار جنيه بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 392.4 ألف عملية.