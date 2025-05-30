شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا عارف: المستثمر يبحث عن 3 أمور أساسية وكلها متوافرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ميرنا عارف، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، إن المستثمر يبحث عن 3 أمور أساسية من أجل أن يستثمر، أولها البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية واللوجستية، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في بناء قاعدة صلبة فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأضافت خلال لقائه على قناة ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة "on": "الأمر الثاني الذي يبحث عن المستثمر، هو الأيدي العاملة، فأي مستثمر يرغب في بناء مصنع أو شركة، يحتاج أيدي عاملة ماهرة موجودة بوفرة، طالما قرر أن يمكث لفترة طويلة في هذا البلد، ومصر لديها رأس مال بشري وفير وشاب".

وتابعت: "حالة الاستقرار الأمني مهمة للغاية لجذب الاستقرار، ويمكننا مقارنة هذا الأمر بالدولة صاحبة الاقتصادات الناشئة، ومصر حققت نجاحا باهرا في هذا الأمر".

وقالت: "لابد من سهولة مزاولة الأعمال، وتوفير الأطر التشريعية اللازمة لإيجاد مناخ آمن للاستثمار، والأمر الآخر هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف: "المستثمر لا يريد أن يتفاجأ، يريد أن يكون على علم بأنه لن يتم إصدار تشريع، يؤدي إلى أعباء مالية لم تكن في الحسبان، وحتى يكون لديه قدرة على التنبؤ بدورة رأس ماله".

وأوضحت أنه لابد من وجود منصة رقمية تربط بين جميع الجهات المختلفة التي تتعامل مع المستثمر في مكان واحد، فيمكنه إنجاز كل ما يريد من خدمات فيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهل العديد من الأمور ويمنح المستثمر الثقة التي يريدها.