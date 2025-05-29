شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع سعر الذهب اليوم.. آخر تطورات السوق الآن والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم، الخميس عقب، تحركًا مفاجئًا نحو الصعود، بعد أن كانت قد سجلت أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بعودة الأونصة العالمية للصعود، حيث تخطت مستويات 3300 دولار بعدما لامست في وقت سابق من التداولات مستوى 3270 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5278 جنيها.

عيار 21: 4620 جنيها.

عيار 18: 3961 جنيها.

الجنيه الذهب: 36,960 جنيه.



وكان الذهب قد فقد نحو 2.4% من قيمته خلال الأسبوع الجاري، متأثرًا بحالة من التراجع في الإقبال على الأصول الآمنة بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية على واردات من دول أوروبية. هذا التراجع فتح شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، مما أثر سلبًا على أداء الذهب خلال معظم جلسات الأسبوع.

وفي تطور لافت، أوقفت محكمة تجارية أمريكية أمس الأربعاء تنفيذ رسوم ترامب الجمركية، معتبرة أن الرئيس الأمريكي الأسبق قد تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض رسوم شاملة على واردات الدول التي تسجل فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل عن حزمة من الرسوم الجمركية المتبادلة شملت عددًا من الدول، ما أثار في حينه مخاوف من اندلاع موجة ركود اقتصادي عالمي. إلا أن بعض هذه الرسوم تم تعليقها في وقت لاحق، مما قلل من حدة التوترات في الأسواق.