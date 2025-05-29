شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار تتسلّم سبع قطع أثرية مستردة من فرنسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضارى واستعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، تسلّمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، سبع قطع أثرية من العصور المصرية القديمة، وذلك من مقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن قامت السلطات الفرنسية بضبطها فى يناير الماضي.

وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن سعادته باستعادة هذه القطع ما يعكس ثمرة التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ويؤكد التزام الجانبين بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970.

قطع أثرية مستردة من فرنسا

وأكد على أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضارى الفريد، وإن كل قطعة أثرية تُسترد هى استعادة لجزء من الذاكرة الوطنية والهوية المصرية، وسنواصل هذه الجهود بالتعاون مع شركائنا الدوليين لحماية تراثنا للأجيال القادمة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وكانت السلطات الفرنسية قد صادرت القطع الأثرية فى باريس بعد التحقق من خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وسلمتها إلى السفارة المصرية فى باريس خلال شهر مارس الماضى، تمهيدًا لإعادتها إلى موطنها الأصلي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن "القطع المستردة تمثل قيمة تاريخية كبيرة، ويجرى حاليًا إعداد تقرير أثرى وفنى شامل عنها تمهيدًا لعرضها ضمن مقتنيات المتحف المصرى بالتحرير.

كما أن التحقيقات جارية لتحديد الجهات المتورطة فى خروج هذه القطع ومحاسبتها وفقًا للقانون، بالتنسيق مع كافك الجهات المعنية".

وزارة السياحة والآثار تتسلّم سبع قطع أثرية مستردة من فرنسا

وأوضح شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدار ة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع المستردة تشمل تمثالًا خشبيًا للمعبود "أنوبيس" فى هيئته الحيوانية (ابن آوى)، وتابوتًا نذريًا، وكفين ليدين آدميتين من الخشب، وتمثالًا فخاريًا يمثل شخصًا، بالإضافة إلى ثلاث لفائف صغيرة من البردي.

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الثالثة خلال الشهر الجارى التى تقوم فيها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتسليم وزارة السياحة والآثار، لمجموعات أثرية تم استردادها من الخارج حيث سبق ذلك تسليم عدد 25 قطعة أثرية نادرة كانت قد تسلمتهم القنصلية العامة فى نيويورك من السلطات الأمريكية، تلا ذلك تسليم وزارة السياحة والآثار لعدد 20 قطعة اثرية هامة مستردة من أستراليا من خلال بعثاتنا فى كانبرا وسيدني.

أحد القطع الأثرية المستردة من فرنسا



مصر تتسلّم سبع قطع أثرية مستردة من فرنسا

وزارة السياحة والآثار تتسلّم سبع قطع أثرية مستردة من فرنسا