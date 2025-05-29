وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير الصين لبحث التعاون الاقتصادى والتجارى

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المهندس محمد شيمى: نحرص على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني.. وتسهيلات كاملة للمستثمرين في قطاعات صناعية واعدة

استقبل المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية فى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارية والاستثماري.

فى مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمى بالسفير الصينى والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ فى علاقات البلدين فى مختلف المجالات والتى شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة.

و استعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، وفرص الاستثمار الواعدة المتاحة فى مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري. وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفى مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة "يوتونج" الصينية الرائدة فى إنتاج الأتوبيسات، حيث تم إنتاج أتوبيسات "النصر سكاي" بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحى، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصينى لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.

وأكد المهندس محمد شيمى ترحيب الوزارة وانفتاحها التام على تعزيز التعاون مع الجانب الصينى والاستعداد لأساليب متعددة من الشراكة التى تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، خاصة الصينية، وتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.

من جانبه، أكد السفير الصينى حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة فى ضوء العلاقات القوية والمتميزة بين قيادتى البلدين، والتى تمثل أساسا متينًا لدفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصرى، والاستعداد للدخول فى شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التى توفرها السوق المصرية.