شكرا لقرائتكم خبر شركة أرامكو الرقمية وشركة LTIMindtree تطلقان شركة NextEra لتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أرامكو الرقمية، التابعة لشركة أرامكو السعودية، وشركة LTIMindtree وهي شركة عالمية للاستشارات التقنية والحلول الرقمية، عن الإطلاق الرسمي لشركة NextEra،وهي شركة خدمات تقنية معلومات من الجيل القادم، ومقرها في المملكة العربية السعودية، الرياض.

مشروع استراتيجي مشترك أُطلق بين شركتَيْ LTIMindtree وأرامكو الرقمية تحت اسم " NextEra "، مصممة لتسريع التحول الرقمي في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 . تعكس هذه المبادرة التزامًا مشتركًا ببناء منظومة رقمية محلية متينة تُعزز الابتكار والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام. وبدعم من التقنيات المتقدمة والناشئة، تهدف NextEra إلى تقديم حلول مستقبلية للمؤسسات تُعزز الكفاءة التشغيلية، وتُمكّن من اتخاذ قرارات ذكية، وتُقدم تجارب عملاء سلسة.

ترتكز NextEra على ست ركائز أساسية: التقنيات المتقدمة و الناشئة والأتمتة، والخدمات السحابية القابلة للتطوير، والخبرة الصناعية العميقة، والهندسة الرقمية، والاستدامة، والتركيز على العملاء.

"يُمثل إطلاق NextEra إنجازًا محوريًا في جهودنا لتوطين خدمات تكنولوجيا المعلومات والمساهمة في تطوير المشهد الرقمي للمملكة. ويسعدنا أن نتعاون مع LTIMindtree في تأسيس هذا المشروع المشترك، الذي يجمع بين الخبرة التقنية العالمية والرؤية المحلية العميقة. من خلال NextEra، نهدف إلى بناء منظومة رقمية جاهزة للمستقبل، تُحفّز الابتكار، وتُعزز التنافسية الوطنية، وتُسهم في رحلة التحوّل الرقمي للمملكة في إطار رؤية 2030. كما يُعزز هذا التعاون التزام أرامكو الرقمية بتسريع التقدم الرقمي في القطاعات الصناعية والاستراتيجية الأخرى، وتحقيق أثر مستدام، وقيمة طويلة الأجل، ومواءمة مع الأولويات الوطنية." - نبيل النعيم، رئيس مجلس إدارة NextEra والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية.

قال فينو لامبو، نائب رئيس مجلس إدارة NextEra ، والرئيس التنفيذي لشركة LTIMindtree: " تُعدّ الشراكة مع أرامكو ديجيتال لتأسيس NextEra إنجازًا هامًا في استراتيجية LTIMindtree للتوسع العالمي. ويسعدنا أن نُقدّم قدراتنا التقنية العميقة وخبرتنا الواسعة في مختلف القطاعات لدعم الشركات السعودية في مسيرتها الرقمية".

وصرحت دينا أبوعنق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة NextEra ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة LTIMindtree: "يُمثّل هذا المشروع المشترك خطوةً أساسيةً نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حُيث نبني منصةً وطنيةً للابتكار والنمو الرقمي المستدام".

وأضافت: "من خلال مراكز التدريب المتطورة والشراكات مع الجامعات المحلية، نُسرّع التحول الرقمي، ونُمكّن المواهب المحلية، وندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الرئيسية بخدمات مُدارة ومُصمّمة خصيصًا لضمان التميز والامتثال".

NextEra - رؤيةٌ للغد:

تتمتع NextEra بمكانةٍ فريدةٍ تُمكّنها من دمج الخبرة المحلية مع الخبرة العالمية، وتقدم حلولٍ مُصمّمة خصيصًا تُلبّي الاحتياجات الديناميكية للأسواق الإقليمية والدولية. ومن تحسين العمليات إلى تعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، تهدف الشركة إلى أن تكون حجر الزاوية في مستقبل المملكة العربية السعودية الرقمي.

حول شركة أرامكو الرقمية:

شركة أرامكو الرقمية هي الشركة الرقمية والتقنية التابعة لشركة أرامكو لسعودية، والتي تأسست للمساهمة في التحول الرقمي للمملكة في إطار رؤية 2030. وتهدف إلى تطوير الحلول الرقمية بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، مما يُمكّن من تحقيق نمو مستدام في القطاعات الصناعية والاستراتيجية الأخرى.

حول شركة LTIMindtree:

شركة LTIMindtree هي شركة عالمية للإستشارات التقنية والحلول الرقمية، تُساعد الشركات على إعادة صياغة نماذج أعمالها وتسريع الابتكار. مع قاعدة عملاء تضم أكثر من 700 شركة وفريق عمل يضم أكثر من 84,000 موظف متخصصين في أكثر من 30 دولة، تُحقق شركة LTIMindtree نتائج تحويلية في مختلف القطاعات. شركة LTIMindtree ،التابعة لمجموعة لارسن وتوبرو، رائدة في تقديم برامج التحول الرقمي واسعة النطاق حول العالم.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.nexteratech.com

للتواصل الحسابات مواقع التواصل الاجتماعي:

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:LinkedIn

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Aramco Digital:

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LTIMindtree

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https://www.linkedin.com/company/ltimindtree/

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