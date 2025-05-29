شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3961 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24: 5278 جنيها

- عيار 21: 4620 جنيها

- عيار 18: 3961 جنيها

- الجنيه الذهب: 36,960 جنيها

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها فى أكثر من أسبوع اليوم الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن، كما ساهم صعود الدولار القوى فى زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.



وانخفض سعر الذهب الفورى بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.