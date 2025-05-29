شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي عند 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.