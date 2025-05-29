شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الخامس الأربعاء المقبل.. مجانا وبدون أى زيادات فى الأسعار.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري تشغيل خدمات الجيل الخامس رسميًا يوم الأربعاء المقبل، على أن تتوفر للمستخدمين بدون أي رسوم إضافية، بنفس أسعار الباقات الحالية.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لليوم السابع، إن الشركات الأربع حصلت على الموافقات النهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استعدادًا للإطلاق التجاري للجيل الخامس.

وتعد هذه الخطوة بداية جديدة لتحسين تجربة الاتصالات في مصر، حيث ينتظر أن تقدم شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة في نقل البيانات، وزمن استجابة منخفض للغاية، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيقات متقدمة تشمل الواقع المعزز، والرعاية الصحية الذكية، وإنترنت الأشياء.

وأكدت المصادر، أن الخدمة ستكون متاحة تلقائيًا على الهواتف الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس، دون حاجة لإجراءات إضافية من المستخدمين.

ويأتي إطلاق الجيل الخامس في إطار خطط الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.