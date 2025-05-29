شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول فى مصر الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن موعد إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في السوق المصرية، موضحًا أن الإطلاق الرسمي سيكون يوم الأربعاء المقبل، وذلك عقب إرسال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقات النهائية إلى شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الخطوة تأتي بعد استيفاء الشركات المتطلبات الفنية والتجريبية اللازمة، لتشغيل الخدمات بشكل فعلي، ومن المتوقع أن يشهد الإطلاق حضورًا رسميًا، ويعقبه إعلان الشركات عن باقات وأسعار خدمات الجيل الخامس للمستخدمين.

ويمثل إطلاق الجيل الخامس نقلة نوعية في سوق الاتصالات المصري، نظرًا لما توفره التقنية من سرعات عالية وزمن استجابة منخفض، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والخدمات الرقمية في قطاعات الصناعة والنقل والتعليم والرعاية الصحية.