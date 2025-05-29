الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

الخميس، 29 مايو 2025 04:18 م

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات  بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي   49.71 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي عند 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع، فى  بنك مصر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.71 جنيه للشراء 49.81 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية   كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.71 جنيه للشراء.
49.81 جنيه للبيع.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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