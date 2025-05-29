شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية فى إعادة تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية فى لاهاى، مائدة مستديرة لبحث التعاون المصري- الهولندى فى مجال إدارة وإعادة تدوير المخلفات، على هامش القمة العالمية للهيدروجين الأخضر التى استضافتها هولندا.



شارك فى المائدة المستديرة 30 شركة ومؤسسة هولندية مهتمة بالاستثمار فى مجال إعادة التدوير والحلول البيئية المستدامة فى مصر، بحضور السفير عماد حنا، سفير مصر لدى هولندا، وأحمد سعد، المدير التنفيذى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور كريم شاهين، مستشار المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، وأميرة السعيد، مسؤولة ملف الاستثمارات الهولندية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وشارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، افتراضيًا فى المائدة المستديرة، حيث قدم عرضًا شاملًا حول مناخ الاستثمار فى مصر، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين بوجه عام، وللقطاع البيئى وتدوير المخلفات على وجه الخصوص، كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية فى قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.



كما أكد حسام هيبة على اهتمام الحكومة المصرية بمجال تدوير المخلفات، وحرصها على تعزيز الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، بالنظر إلى أهميته البيئية والاقتصادية، وما تمتلكه مصر من إمكانات واعدة فى هذا المجال.

وشارك فى جلسات المائدة المديرة ميشيل سلوتويغ، مدير مؤسسة إنفيست إنترناشونال الهولندية، وهى مؤسسة تمويل إنمائى تركز على تمويل المبادرات التنموية، وأكد خلال كلمته دعم المؤسسة للشركات الهولندية الراغبة فى الاستثمار والعمل فى مجال إدارة المخلفات داخل مصر، حيث تؤمن مؤسسة إنفيست إنترناشونال بأن الشركات الهولندية تمتلك الخبرة اللازمة لإحداث تأثير إيجابى ضخم على منظومتى الطاقة المتجددة وإعادة التدوير فى مصر.



وقدم توماس مارينيلى، رئيس قسم الابتكار والتصميم المستدام فى شركة سيجنفاى، وهى من كبرى الشركات الهولندية المستثمرة فى مصر، عرض عن التقنيات والحلول المتقدمة التى توفرها الشركة فى مجال إدارة المخلفات والاستدامة البيئية، مؤكدًا اهتمام الشركة بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى فى هذا القطاع.