شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تدعو المواطنين للإبلاغ عن أية شكاوى عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وما أُثير خلال المؤتمر الصحفي الأخير المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بتاريخ 28 مايو 2025، بشأن بعض الشكاوى أو الملاحظات حول أسعار بيع المنتجات في عدد من المناطق، تؤكد الوزارة أنه تم إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق.

وتشدد الوزارة على أنه في حال ثبوت وجود أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها، تأكيدًا لثوابت الوزارة في الشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تجدد الوزارة تقديرها للتعاون البنّاء مع الصحفيين، وحرصها على استمرار عقد لقاءات دورية لتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام.

وحرصًا على سرعة البت في أية شكاوى أو ملاحظات تدعو وزارة البترول والثروة المعدنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أية شكاوى أو ملاحظات ذات صلة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 بما يضمن سرعة رصد المشكلات وتحديد اماكنها وبالتالي سرعة الاستجابة لها.