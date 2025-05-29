شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد شلبي في قمة "بناء المستقبل" لمجلة فوربس تقديرا لإسهاماته فى التنمية المستدامة بالقطاع العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر خلال فعاليات النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط "بناء المستقبل"2025، تقديرًا لإسهامات الشركة الفعالة في مجال التنمية المستدامة بالقطاع العقاري، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال احتفالية، أقيمت يوم الإثنين الموافق 26 مايو الجاري على هامش قمة فوربس الشرق الأوسط "بناء المستقبل"، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وشهدت الاحتفالية تكريم أكثر من 20 قائدًا من بين 100 من قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025، وجاء الدكتور أحمد شلبي ضمن عدد من المطورين العقاريين الذي تم تكريمهم خلال المؤتمر.

وتعد قمة فوربس الشرق الأوسط "بناء المستقبل" من أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي أقيمت هذا العام، ويوفر منصة حصرية تجمع قادة القطاع، والمستثمرين، والمهندسين المعماريين، والمبتكرين؛ لاستكشاف الاتجاهات والتقنيات والفرص الاستثمارية الناشئة التي تعيد تشكيل مشهد العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون وتبني استراتيجيات مستقبلية تدفع بعجلة التنمية العمرانية للجيل القادم.

ويُبرز هذا التكريم الدور الريادي الذي تلعبه شركة تطوير مصر بقيادة الدكتور أحمد شلبي في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي هذا التقدير نتيجة لقيادة الشركة لعدد من المشروعات العقارية المتكاملة التي تُجسّد مبادئ الاستدامة الشاملة، وتطبق أعلى معايير البيئة، والمجتمع، والحوكمة (ESG).

وقد تُوج هذا الالتزام عن تحقيق إنجازًا غير مسبوق كون شركة تطوير مصر أول مطور عقاري في مصر يحصل على شهادة SmartScore البلاتينية وهي أعلى فئة من الشهادات المُقدمة من مؤسسة WiredScore العالمية، عن مقرها الرئيسي في أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد، الذي يعد أفضل مبنى في فئة المباني الذكية.

كما سبق أن حصدت شركة تطوير مصر ومشروعها الرائد "المونت جلالة" ثماني شهادات ISO في مجالات متعددة تشمل: إدارة الجودة، الإدارة البيئية، السلامة والصحة المهنية، وإدارة الطاقة، مما يعكس التزام الشركة بتبني نهج متكامل للتنمية الحضرية الذكية والمستدامة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

كما ساهم الدكتور أحمد شلبي، بدور مؤثر من خلال عمله العام كعضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وكعضو مؤسس لجمعية "Chapter Zero Egypt"، وذلك للتركيز على عوائد الشركات بمختلف القطاعات من تنفيذ معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض تجربة شركة تطوير مصر في هذا الصدد بمختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية؛ لإبراز التطور في القطاع العقاري المصري مما يمكن من زيادة التصدير العقاري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

ويذكر أن تطوير مصر شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2014، ويعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية، بالإضافة إلى رؤية طموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة، وتحرص الشركة على تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وشركائها، تحتوي المحفظة الاستثمارية لتطوير مصر على 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في أنحاء مختلفة من الجمهورية.

وتقام المشروعات في منطقة البحر الأحمر: مشروع "المونت جلالة"، الحائز على جوائز عالمية متميزة ويقام على مساحة 545 فدانًا في مدينة العين السخنة، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع "فوكا باي" على مساحة 220 فدانًا، ومشروعي "دي باي"، و"سولت" الذي يقام كل واحد منهما على مساحة 200 فدان، ومنطقة شرق القاهرة: مشروع "بلومفيلدز" وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سيتي، ويُقام على مساحة 415 فدانًا، ويتضمن 90 فدانًا مخصصة لمنطقة تعليمية، ومنطقة غرب القاهرة: مشروع "ريفرز"، على مساحة 100 فدان في الشيخ زايد الجديدة، وبذلك تمكنت شركة تطوير مصر من وضع بصمتها في جميع الأماكن الاستراتيجية في السوق العقاري المصري.

وفيما يتعلق بالخدمات المختلفة التي تقدمها تطوير مصر مثل التشغيل وإدارة المشروعات، فقد نجحت الشركة خلال الأعوام الماضية في خلق جودة حياة متميزة وذلك بشهادة عملائها وزائري مشروعاتها.