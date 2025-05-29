شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4625 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الذهب في مصر الاتجاه نحو الصعود وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر 4625 جنيها بزيادة 15 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار، التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5285 جنيها

- عيار 21 يسجل 4625 جنيهات

- عيار 18 يسجل 3964 جنيها

- عيار 14 يسجل 3083 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37000 جنيها



وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن، كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات امس الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وتقييم المستثمرين الآفاق المستقبلية للاقتصادين الأمريكي والعالمي، وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.5 دولار إلى 3294.90 دولار للأوقية.

ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.

ويُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم، وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



