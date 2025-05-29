شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة للمنتجات الغذائية المصرية بالسوق الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 130 مليون دولار أمريكي للمنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكية، وذلك وفقًا لدراسة حديثة شملت عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وتُعد هذه الفرص مؤشراً واضحاً على الإمكانيات الكبيرة للنفاذ إلى السوق الأمريكية، التي تعد من بين الأسواق الأكثر استهلاكاً وتنوعاً على مستوى العالم.

وتضمنت الدراسة قائمة بعدد من المنتجات الغذائية المصرية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للتوسع في السوق الأمريكية، يأتي في مقدمتها الزيتون المُعد أو المحفوظ، والذي قُدرت الفرص غير المستغلة له بحوالي 52 مليون دولار، يليه الفراولة المجمدة بقيمة 43 مليون دولار، ثم المكرونة غير المطهية بدون بيض بنحو 20 مليون دولار.

كما شملت القائمة الحلويات السكرية التي لا تحتوي على كاكاو بإجمالي فرص تصديرية تصل إلى 7.4 مليون دولار، والعسل الطبيعي بقيمة 2.8 مليون دولار، إلى جانب الكاتشب وصلصات الطماطم الأخرى بإجمالي 1.7 مليون دولار، والجبن المُصنّع الذي يتيح فرصة تصديرية تقدر بـ1.3 مليون دولار.

وضمت الدراسة أيضًا منتجات مثل البصل المجفف بقيمة 1.1 مليون دولار، ولحوم وأحشاء الأبقار المحفوظة أو المُحضرة بقيمة 414 ألف دولار، في حين جاءت الطماطم المحفوظة أو المُحضرة في ذيل القائمة بفرص محدودة لم تتجاوز 565 دولارًا فقط.

وأكد المجلس التصديري، أن هذه المؤشرات تمثل فرصة حقيقية أمام المصنعين والمصدرين المصريين لتعزيز حضورهم في السوق الأمريكية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المميزة ذات الجودة العالية. ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة في دعم الصادرات، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية لتنافس بقوة في الأسواق العالمية.