شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يغير مساره ويتجه للصعود بدعم من ارتفاع الأونصة والان مع تفاصيل الخبر

غير سعر الذهب اليوم الخميس مساره نحو الصعود في مصر بعد إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع بدعم من هبوط الأونصة العالمية والتي ترتفع الآن فوق 3300 دولار بعد أن لامست 3270 دولاراً.

وقضت محكمة اتحادية أمريكية بمنع الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغط السلبي على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5268 جنيها

- عيار 21 يسجل 4610 جنيهات

- عيار 18 يسجل 3951 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 36880 جنيها

الذهب يتراجع 2.4% خلال أسبوع بسبب تهدئة تجارية وانتعاش الدولار

خلال اسبوع تراجع سعر الذهب بنسبة 2.4% بعد أن ساهم تراجع ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية في زيادة الاقبال على المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما أثر انتعاش الدولار على مدى ثلاث جلسات بشكل سلبي على الذهب.



وأوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق رسوم ترامب الجمركية، حيث قضت بأن الرئيس قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأمريكي قد فرض في الثاني من أبريل رسومًا جمركية متبادلة على عدة دول مما أثار مخاوف من ركود عالمي، ومع ذلك تم تعليق العديد من هذه الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة بعد أسبوع.