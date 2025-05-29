الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29 - 5- 2025 أمام الجنيه بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29 - 5- 2025 أمام الجنيه بختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - عبدالحليم سالم

الخميس، 29 مايو 2025 03:42 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس  29-5-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في ختام التعاملات حيث سجل فى البنك 161.7 جنيه  للشراء و 162.9 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.7 جنيه للشراء.

162.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

161.9 جنيه للشراء.

163.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.9 جنيه للشراء.

163.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

159.4 جنيه للشراء.

163.04 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

158.4 جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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