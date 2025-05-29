شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 371.425 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 149.024 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.088 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 537.632 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع- آخر جلسات شهر مايو- بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.67%، والعرب على 4.96%، واستحوذت المؤسسات على 26.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 231 مليون جنيه، 76.8 مليون جنيه، 170.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 14.2 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، 438.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13018 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة.