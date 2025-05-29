وزير الإسكان يتابع موقف توصيل المرافق للإسكان الاجتماعى بعرب العليقات بالقليوبية

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القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة منظومة الصرف الصحي بقرية الكرور بمحافظة أسوان، وموقف توصيل المرافق للإسكان الاجتماعي بعرب العليقات بالقليوبية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف الفعلي بشأن قرية الكرور بمحافظة أسوان، وموقف توصيل المرافق للإسكان الاجتماعي بعرب العليقات بالقليوبية، وكذا الوقوف على أسباب حدوث الأعطال بخطوط الصرف الصحي.

واستعرض الاجتماع، تقريراً حول مشروع صرف صحي الكرور بمحافظة أسوان، حيث تناول العرض موقف محطة رفع رقم 11 بالكرور وخط الطرد وموقف شبكة انحدار الكرور بإجمالي أطوال 41 كم.

كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة للحلول العاجلة والذي يتضمن تعديل التصميم الخاص بمحطة رقم 11 بجانب استعراض الحلول المستقبلية، التي تؤمن تشغيل الخط لعدم حدوث أي أعطال، حيث وجه وزير الإسكان بالانتهاء من كافة الحلول العاجلة والمستقبلية في أقرب وقت ممكن، والتنسيق مع محافظة أسوان والبدء الفوري في التنفيذ.

وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف توصيل المرافق للاسكان الاجتماعي بعرب العليقات بالقليوبية، وتم استعراض موقف محطة رفع الناصرية والوضع الحالي لها والحلول المقترحة حتى تعمل المحطة دون أية عوائق، بالإضافة إلى استعراض الحلول والاجراءات المتخذة وكذلك المشروعات المقترحة لمنظومة الصرف الصحي بالمنطقة ورفع كفاءة محطة الناصرية.