شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: عرض بيع 165.1 مليون سهم بشركة بسكو مصر لـ"نايل فالى" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، عن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض بيع الشركة المصرية للأغذية-بسكو مصر بلغت 165.1 مليون سهم.

وكانت إدارة البورصة، قد أعلنت عن فتح باب عرض الشراء الإجباري، والمقدم من شركة نايل فالى اندستريز المحدود، لشراء حتى عدد 165.2 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية للأغذية - بسكو مصر (غير مقيدة) المصدرة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% من الأسهم، بسعر 1.46 جنيه للسهم الواحد.

وامتدت فترة سريان العرض 20 يومًا عمل بدأت من جلسة تداول 4 مايو وحتى نهاية جلسة تداول 29 مايو 2025، ومن المقرر أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض مع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها بالبورصة المصرية.