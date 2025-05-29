شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومي يعقد تدريبيا حول صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

عقد معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا حول "صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة العامة" لعدد 20 متدربًا من العاملين بالمجلس القومي للسكان، وذلك خلال الفترة من12 إلى15 مايو 2025، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد وخارجه، من بينهم د/هبة جمال الدين رئيس قسم الدراسات المستقبلية بالمعهد، أ/ أمنية جابر خبير تقويم السياسات العامة مدير الشئون الاقتصادية لمبادرة تحسين مناخ الأعمال بوزارة التخطيط.

وفي هذا السياق، أوضح أ.د/ أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص المعهد على رفع الوعي بمفهوم السياسات العامة، والوقوف على الفرق بين الصنع والتحليل، ومعرفة ماهية مراحل صياغة السياسات العامة.

وأشار أ.د/ أشرف صلاح الدين إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين على إبرز أساليب صنع وتحليل السياسات العامة، والوقوف على أهم المحددات التي يجب تحديدها عند عملية صنع السياسات العامة، وتمكين المشاركين من كتابة أوراق السياسات العامة، فضلاً عن الوقوف على ماهية تنفيذ السياسات العامة "والخصائص، والمداخل، والأساليب"، وكذلك التعرف على شروط عملية التنفيذ الجيد ومعوقات التنفيذ، ومفهوم تقييم السياسات والفرق بين التقييم والتقويم.



وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور هى: صنع السياسات العامة، صياغة أوراق السياسات العامة، تنفيذ السياسات العامة، تقييم وتقويم السياسات العامة.