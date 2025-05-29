شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5مليار جنيه استثمارات مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للعام المالى 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

وافقت الجمعيه العامه لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على مشروع الموازنه التخطيطيه للعام المالى 2025/2026 لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء حيث استهل المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس ادارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اجتماع الجمعيه العامه بتقديم الشكر لجميع المسئولين والعاملين كشركاء للمسئولية والنجاح على الجهود المبذولة، والتي تُوجت بتجديد الثقة، مؤكدًا أنها مسئولية كبيرة تستلزم العمل بجد وإخلاص لاستكمال المسيرة، ثم قام بعرض الأسس التي تم على أساسها إعداد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/ 2026من حيث دراسة النتائج المحققة في الأعوام السابقة والنتائج الفعلية حتى 28/2/2025 من العام المالي 2024 /2025 ومعدلات النمو المتوقعة في الطلب على الطاقة والتطور فى عدد المشتركين .

ويستهدف مشروع الموازنه إجمالي استثمارات تصل الى1.502 مليار جنيه، والذى تسعى الشركة من خلالها الى تحقيق الرؤية والرساله للشركة القابضه لكهرباء مصر وذلك فى نطاق عمل الشركة الذى يشمل عدد (5) محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالى 51% من مساحة جمهورية مصر العربيه، فمن المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 5.491 مليون مشترك في نهاية العام المالي 2025/2026 بنسبة زيادة قدرها 5.6 % عن المتوقع للعام المالى الحالى، كما أنه من المستهدف وصـول الحمل الأقصى للشركة إلى ( 3920) ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره ( 3810) ميجاوات متوقع للعام المالى الحالي بنسبه تطور بلغت حوالى 3% لذا تم وضع مشروع للموازنه التخطيطيه للشركة لتحقيق ما يلبى احتياجات جميع العملاء.

واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اهم اهداف هذه الخطه والتى تتلخص فى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء .

وأفاد سيادته انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض فقد استهدفت الشركة تنفيذ خطة استثمارية لتطوير شبكة التوزيع بتكلفة تصل إلى حوالى (750) مليون جنيه سيتم من خلالها تنفيذ تركيب مهمات جديده بشبكة الجهد المتوسط والمنخفض بقيمة 480 مليون جنيه وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد للمهمات المتهالكه بقيمة 212 مليون جنيه ليصبح طول شبكة الجهد المتوسط بعد تنفيذ الخطه 37266 كم كما سيبلغ طول شبكة الجهد المنخفض 45779 كم ، هذا بالاضافه الى وصول عدد محولات التوزيع بالشبكة الى 33081 محول، ورصدت الشركة في الخطه مبلغ 58 مليون جنيه لتطوير مراكز الخدمه وتدعيم الورش الانتاجيه وأجهزة القياس والعدد والأدوات وخلافه، مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين جوده التغذيه الكهربائيه بشبكة التوزيع بالمحافظات نطاق الشركة .

وقد اطلقت الشركة خطة لتطوير مراكز الخدمه التابعه للشركة وذلك من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات ومن المستهدف تطوير عدد (5) مركز خدمه عملاء خلال العام المالى 2025/2026 حيث بلغ عدد مراكز الخدمه المطورة بالشركة بالهويه البصريه عدد (19) مركز خدمة حتى تاريخه وسيتم افتتاح وتشغيل عدد (2) مركز خدمه خلال الربع الأول من عام الموازنه بمركز سنورس محافظة الفيوم ومركز القوصيه محافظة أسيوط مما سينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمه للجمهور.

وايمانا من الشركة بان من اهم معايير خدمة العملاء هو استقبال شكاوى العملاء والتفاعل معها حيث تستقبل الشركة الشكاوى من اكثر من جهه منها الشكاوى الوارده على بوابه الشكاوى الحكومية وشكاوى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك وغيرها ونظراً لسرعة الاستجابه في التعامل مع الشكاوى وخاصة شكاوى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك فقد ورد الينا خطاب شكر من السيد الدكتور مهندس محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك.

وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2025/2026 تطوير الأداء المالي بما يحافظ على أصول وأموال الشركة من خلال تدعيم نظام الرقابة الداخلية وكذلك تعظيم ايرادات الشركة من خلال تنفيذ خدمات مباعة وإيرادات تشغيل للغير بمبلغ 4.620 مليار جنيه للعام المالي 2025 /2026 مقابل مبلغ 3.565 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2024 /2025 بنسبة تطور قدره 29.59 % بالاضافه الى التوسع في عمل عقود صيانة للغير .

وتستهدف الشركة ان تصل كميه الطاقه المباعه 21.32 مليار ك.و.س خلال 2025/2026 بقيمة 32.95 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 18% عن المتوقع للعام المالى الحالي، كما تستهدف الشركة ان تصل نسبه الفقد الى 16.35% من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تساهم في خفض نسبة الفقد الفني والغير الفني ومنها عمل اتزان أحمال على المحولات لتحسين نسبة الفقد وتغيير مقاطع الموصلات والكابلات لتتناسب مع الأحمال لشبكة الجهد المتوسط بطول ( 66.3) كم والاستمرار فى تركيب وتوصيلات ومراجعة عدادات الإنارة العامة والاستفادة القصوى من القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2024 الخاص بتركيب عدادات كودية لمستمدى التيار بطريقة غير شرعية بدون استثناءات .

و تستهدف الشركة الاستمرار فى دعم أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية الممنوحة للعاملين بالشركة لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار الكهربائى ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات حيث انه تم تحصيل مبلغ (560) مليون جنيه بمعرفة مأمورى الضبطيه القضائيه في الفتره من 1/7/2025حتى شهر مايو 2025 ومبلغ (715) مليون جنيه بمعرفة مباحث الشرطة عن نفس الفتره، ومستهدف تحصيل محاضر سرقات تيار خلال عام الموازنه (ضبطية وشرطة الكهرباء) بمبلغ حوالى 1.9 مليار جنيه وذلك من خلال تكثيف العمل وملاحقه سارقى التيار الكهربائى لالزامهم تركيب عدادات كوديه لحصر الطاقه المباعه لتحسين نسبة الفقد وانهاء نظام الممارسات .



ونتيجه لتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى تم تركيب عدد (1.5 ) مليون عداد كودى حتى تاريخه من خلال المنصه الموحده لخدمات الكهرباء ومتوقع تركيب عدد ( 1.6) عداد حتى 30/6/2025، ومستهدف تركيب عدد (400 )الف عداد خلال عام الموازنه ليصل عدد العدادات الكوديه التي تم تركيبها منذ اطلاقه المنصه في نهايه 2025/2026 الى 2 مليون عداد كودى .

كما تستهدف الشركة التوسع في انتاج الطاقه المتجدده من خلال تركيب عدد (4) محطة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية قدرة 10 ك.وات لكل محطة اعلى مبانى الشركة ، مع الاستمرار في تقديم الدعم الفنى لجميع المحافظات والمستثمرين الراغبين فى إنشاء المحطات الشمسية .



