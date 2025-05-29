شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ 35.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 40.350 ريال، مقارنة بسعر امس والذى وصل لـ40.825 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة، من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.350 ريال

- عيار 22 سجل 37.000 ريال

- عيار 21 سجل 35.325 ريال

- عيار 18 سجل 30.275 ريال

- عيار 14 سجل 23.550 ريال

- عيار 12 سجل 20.175 ريال

- الاونصة 1255.250 ريال

-الجنيه الذهب 282.500 ريال

- الأونصة بالدولار 3271.89 دولار

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن، كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات امس الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وتقييم المستثمرين الآفاق المستقبلية للاقتصادين الأمريكي والعالمي، وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.5 دولار إلى 3294.90 دولار للأوقية.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.