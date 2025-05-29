شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيطالى بالقاهرة: معرض "كنوز الفراعنة" بروما تجسيد للدبلوماسية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير ميكيلي كاروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، أن الدبلوماسية الثقافية تعد أداة فعالة تتيح لنا التعبير بلغة إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية وتقرب بين الشعوب، ويأتي معرض "كنوز الفراعنة" تجسيدًا حيا لهذا المفهوم، حيث يجمع تحت مظلته مؤسسات وخبراء ومواطنين من مصر وإيطاليا، ليؤكد أن الثقافة ليست مرآة للماضي فقط، بل بوابة تفتح على المستقبل.

وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بالمتحف المصري بالتحرير؛ للإعلان عن تفاصيل المعرض الذي سوف يقام في الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026، في أحد أبرز وأهم أماكن العرض في إيطاليا، قصر سكوديري ديل كويريناله" بالعاصمة الإيطالية روما.

وأضاف السفير الإيطالي بقوله: إن الروابط الثقافية المتجذرة بين بلدينا، والتي نشأت من قرون طويلة من التبادل الحضاري عبر ضفتي المتوسط ما زالت تنبض بالحيوية من خلال مبادرات مماثلة، مما يعمق أواصر التفاهم ويعزز مسارات التعاون البناء .

وأعرب عن سعادته بإقامة هذا المعرض، وفخره بالإعلان عنه من داخل المتحف الأيقوني "المتحف المصري بالتحرير"، واصفًا التعاون الذي تم بين الجانبين المصري والإيطالي بالرائع والذي نتج عنه إقامة هذا المعرض خلال الفترة من أكتوبر 2025 وحتى مايو 2026، موجهًا الشكر لوزارة السياحة والآثار ولجميع من قدم كافة التسهيلات لإقامة هذا المعرض.