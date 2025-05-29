شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع من جديد ويسجل 4590 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب العالمي اليوم الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع بعد أن قضت محكمة اتحادية أمريكية بمنع الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغط السلبي على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5246 جنيها

- عيار 21 يسجل 4590 جنيها

- عيار 18يسجل 3934 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 36720 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3245 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3289 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2378 دولار للأونصة.

انخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.4% بعد أن ساهم تراجع ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية في زيادة الاقبال على المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما أثر انتعاش الدولار على مدى ثلاث جلسات بشكل سلبي على الذهب.

أوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق رسوم ترامب الجمركية، حيث قضت بأن الرئيس قد تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي قد فرض في الثاني من أبريل رسومًا جمركية متبادلة على عدة دول مما أثار مخاوف من ركود عالمي، ومع ذلك تم تعليق العديد من هذه الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة بعد أسبوع.