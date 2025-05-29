شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وإعمار مصر للتنمية، والمصرية للاتصالات، وجي بي كوربوريشن، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 32449 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 40458 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 14558 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9521 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12960 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3338 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 13079 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للأسمنت.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وبالم هيلز للتعمير عدد 100 ألف سهم، 235.2 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 425 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 4800 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 15 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 2958 سهمًا.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 315.7 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباع داخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 4100 سهم، 86.3 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 14.9 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم محمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف عدد 203 آلاف سهم بسعر 30.398 جنيه بقيمة إجمالية 6.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.0049% إلى 6.177%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع العقارات، حققت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إيرادات بلغت 316 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 272 مليون جنيه خلال الربع المماثل من 2024 بنسبة نمو 16.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 15 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 14.9 مليون جنيه.

وفي قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، حققت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إيرادات بلغت 3.7 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025، مقابل 19 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة انخفاض 81%، وبلغ صافي الخسارة 2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل خسائر 3.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 40%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة الدلتا للتأمين، إيرادات بلغت 341.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 102.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 282.8 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 177.7 مليون جنيه.

حققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 345.2 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 999.2 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والهندسية، حققت شركة أم بي للهندسة، إيرادات بلغت 137 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 121.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 13%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 8.5 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 22.3 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 62%.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح بعد الضريبة 93.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 أبريل 2025 مقابل 89.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 919.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 أبريل 2025 مقابل 667 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح قبل الضريبة 238.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 أبريل 2025 مقابل 119.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



حققت الشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح قبل الضريبة 166.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 أبريل 2025 مقابل 148.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في سياق آخر أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى عدد 7 ملايين سهم تمثل نسبة 3% من أسهم الشركة، على أن يتم الشراء من موارد الشركة الذاتية.

فيما أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، توقيع عقد تنفيذي مع وزارة الزراعة، للتعاون لإنشاء مزرعة مشتركة على مساحة 180 هكتار، ولم يحدد بالعقد أي قيمة استثمارية.