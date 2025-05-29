شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية بيلاروسية لإقامة مشروع مشترك لتصنيع الجرارات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب البيلاروسي والوفد المرافق له لبحث وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الصناعة.

حضر اللقاء سيرجي راخكوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب البيلاروسي، ويوري بانفيلوف، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات بمجلس النواب البيلاروسي، والسفير سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا في مصر، وممثلو عدد من الشركات البيلاروسية الرائدة في مجالات صناعات السيارات والإطارات والمعدات الزراعية وتخزين الحبوب وإنشاء الصوامع، إلى جانب السفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قوة العلاقات التي تربط مصر وبيلاروسيا والتي تمتد لسنوات طويلة من التعاون في شتى المجالات، وأن مصر منفتحة على التعاون مع مختلف دول العالم، ومنها دولة بيلاروسيا الصديقة، مشيراً إلى حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإقامة صناعات بيلاروسية في مصر، وذلك في إطار خطة النهوض بالصناعة المصرية، وكذا لتحقيق أقصى استفادة من الخبرة الصناعية الطويلة لبيلاروسيا، لا سيما في مجال معدات إنشاء الطرق والمعدات الزراعية ومعدات حصاد المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل الحراك الذي تشهده مصر في مجالي الزراعة والاستصلاح الزراعي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الانطلاق لتنفيذ المشروع المقترح الخاص بإنتاج جرارات شركة MTZ البيلاروسية في مصر لأغراض الاستصلاح الزراعي، حيث أوضح الوزير أنه سيتم التنسيق لعقد لقاء بين شركة MTZ واتحاد الصناعات المصرية لبحث إقامة مشروع مشترك بين شركة MTZ وشريك مصري من القطاع الخاص لتصنيع الجرارات الزراعية، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتولى تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتوفير كافة التراخيص الصناعية.

كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مركز لوجستي لتخزين الحبوب في مصر (صوامع لتخزين وتداول الحبوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، حيث أكد الوزير استعداد وزارة النقل لتخصيص الأرض اللازمة للمشروع في أحد الموانئ، بالتعاون مع شريك محلي، وذلك بالتنسيق بين وزارة النقل والشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، حيث تم توجيه المختصين من الجانبين لعقد اجتماع مساء اليوم لوضع آلية تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيمثل نقطة هامة في مجال التعاون المشترك.

ومن جانبه، أكد إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب البيلاروسي على اهتمام الحكومة والشركات البيلاروسية بزيادة حجم التعاون الاقتصادي مع مصر، ولا سيما في مجال الصناعة، موجهاً الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون البنّاء الذي تقدمه وزارتا الصناعة والنقل، ومشيداً بالنهضة العمرانية الكبيرة التي تم تحقيقها في مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب شبكة الطرق الضخمة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين بحضور السفير البيلاروسي لتفعيل وانطلاق المشروعات المقترح التعاون بها



