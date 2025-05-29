شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك للتوزيع" و"توتال إنرجيز" تعلنان إطلاق زيوت "أدنوك فويجر" المصنّعة محلياً في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ زيوت "أدنوك فويجر" تعزز نطاق حضورها الإقليمي بالتوسع في السوق المصري، وتتوفر لأول مرة في منافذ توزيع تجارية مستقلةـ زيوت "أدنوك فويجر" هي العلامة الإماراتية الرائدة في قطاع زيوت التشحيم التي يتم تصديرها إلى 47 دولة، حيث تتميز بالموثوقية وتتوافق مع أعلى المواصفات الفنية العالميةـ إنتاج زيوت "أدنوك فويجر" يتم في منشأة مزج الزيوت المتطورة في مدينة برج العرب، بما يساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي في مصر والقدرات التصديرية، ودعم نمو مشروع "أدنوك للتوزيع" المشترك مع "توتال إنرجيز"

في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت" عن الإطلاق الرسمي لزيوت التشحيم "أدنوك فويجر" عالية الجودة في السوق المصري، حيث أصبحت متاحة لأول مرة في العديد من نقاط البيع المستقلة في مختلف أنحاء مصر. وتتوفر حالياً مجموعة مختارة من منتجات "أدنوك فويجر" في القاهرة الكبرى والدلتا، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية مثل "أمازون" و"نون." كما تشمل الخطط التوسعية الوصول إلى أكثر من 3,000 نقطة بيع في مصر بحلول نهاية عام .2026

ويمثل إطلاق زيوت التشحيم "أدنوك فويجر" في مصر إنجازاً استراتيجياً للعلامة التجارية، حيث يجمع بين التصنيع المحلي وقدرات التوزيع الموسعة. ويجري تصنيع منتجات مختارة من زيوت "أدنوك فويجر" في منشأة مزج وتخزين زيوت التشحيم المتطورة التابعة لشركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت" في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مما يساهم في دعم التنمية الصناعية في مصر، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمار في القطاع الصناعي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يمثل الإطلاق الرسمي المحلي لزيوت التشحيم ’أدنوك فويجر‘ في مصر خطوة مهمة في استراتيجيتنا التوسعية، حيث نهدف إلى توفير زيوت أدنوك الموثوقة وعالية الأداء لشريحة أوسع من العملاء في مصر وشمال إفريقيا. كما يؤكد هذا الإطلاق التزام لك من ’أدنوك للتوزيع‘ و’توتال إنرجيز‘ بالنمو

المستدام والابتكار، وجاهزيتهما لتعزيز نطاق الشراكة، وتوسيع نطاق حضورهما الإقليمي، وبناء

قدرات مستقبلية تلبي الاحتياجات المحلية والأسواق الإقليمية على حد سواء."

ومن خلال هذا التدشين الرسمي لزيوت "أدنوك فويجر"، تواصل "أدنوك للتوزيع" التي استحوذت في عام 2023 على حصة %50 من أسهم شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر”، تنفيذ استراتيجيتها للنمو دولياً، وتعزيز حضورها خارج أسواق دولة الإمارات والسعودية نحو شمال إفريقيا. ويُتيح هذا التوسع الوصول إلى أكبر قاعدة عملاء في منطقة شمال إفريقيا، بما يعزز رؤية "أدنوك للتوزيع" لتكون من أبرز مزوّدي خدمات التنقل في المنطقة، تماشياً مع استراتيجيتها الخمسية الطموحة.

ومن جانبه، قال توماس شتراوس، المدير العام لشركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت:" "يشكّّ إطلاق ’زيوت أدنوك فويجر‘ في مصر إنجازاً مهماً لشركة ’توتال إنرجيز للتسويق مصر‘، ويجسّد قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا بأدنوك للتوزيع. ومن خلال التصنيع في منشأة برج العرب، نضمن للعملاء إمكانية الحصول على منتجات موثوقة وعالية الأداء. وتُعد هذه الشراكة دليلًا عملياً على قدرة اثنتين من كبرى شركات الطاقة’—أدنوك‘ و’توتال إنرجيز—‘على توحيد الجهود للابتكار والارتقاء بمعايير قطاعنا الصناعي. ومن خلال توظيف خبراتنا المشتركة، نؤسس لسلسلة إمداد فعالة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي."

أُقيمت المراسم الرسمية لفعالية إطلاق زيوت "أدنوك فويجر" في "قصر عابدين" التاريخي وسط القاهرة، حيث كشفت شركة "أدنوك للتوزيع" عن حملتها التسويقية الجديدة في السوق المصري تحت شعار "فويجر… لأدا لء متميز ك يوم"، مسلطةً الضوء على ما توفره مجموعة زيوت التشحيم من حماية فائقة وكفاءة وموثوقية عالية. وحضر الحفل نخبة من كبار المسؤولين ورواد القطاع الصناعي، من بينهم: معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وسعادة عبد الباسط محمد المرزوقي، نائự رئيس البعثة والقائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية. كما حضر الحفل عدد من قيادات الشركتين، يتقدمهم المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، والسيد جان فيليự توريس، النائự الأول لرئيس شركة "توتال إنرجيز" لقارة إفريقيا، والسيد توماس شتراوس، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة "توتال إنرجيز للتسويق – إيجيبت."

وتوفر "أدنوك فويجر" مجموعة شاملة من زيوت التشحيم المخصصة للسيارات والمحركات البحرية والقطاعات الصناعية المختلفة. وتحظى زيوت “أدنوك فويجر” بتقدير عالمي واسع، حيث نالت أكثر من 180 اعتماداً من كبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، إلى جانự شهادات جودة مرموقة من مؤسسات دولية مثل المعهد الأمريكي للبترول (API) ومنظمة المعايير اليابانية للسيارات .(JASO) وتُعد زيوت "أدنوك فويجر" العلامة التجارية الرائدة في دولة الإمارات، ويجري تسويقها حالياً في أكثر من 47 دولة في أنحاء العالم. وتُعد السوق المصرية واحدة من أكبر أسواق زيوت التشحيم في إفريقيا باستهلاك سنوي يبلغ نحو 450 كيلوطن من زيوت التشحيم، وتشهد طلباً متزايداً على هذه الزيوت مدفوعاً بمشروعات التنمية القومية والتوسع في إنتاج المركبات محلياً.











