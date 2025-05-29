شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية يستقبل وفدا يابانيا لمدة فترة عقد توريد غبار السيلكا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس محمد السعداوي مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الوفد الياباني الذي يتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار تجديد عقد توريد غبار السليكا، المنتج الثانوي لصناعة السبائك الحديدية.

وأعلنت الشركة وفق بيانها اليوم، عن تجديد العقد مع الشريك الياباني لمدة خمس سنوات إضافية حتى عام 2030، حيث يبلغ حجم التوريد السنوي نحو 10,000 طن، وهو ما يمثل نصف إنتاج الشركة من هذه المادة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل حوالي 180 مليون جنيه مصري.

وكان غبار السليكا في السابق يُهدر ويتطاير في الهواء، مما كان يمثل خسارة بيئية واقتصادية ولكن أصبحت الشركة تستغل هذه المادة في مشروعات وطنية ضخمة، منها أنفاق قناة السويس ومترو الأنفاق، إضافة إلى مشاريع القطار السريع وميناء السخنة، ما ساهم في تقليل استيراد هذه المادة وتوفير العملة الأجنبية.