الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الاسترلينى منتصف تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025

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استقرار سعر الجنيه الاسترلينى منتصف تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 29 مايو 2025 12:32 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى منتصف تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.01 جنيه للشراء، و67.29 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.74 جنيه للشراء، و67.15 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.74 جنيه للشراء.
67.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.97 جنيه للشراء.
67.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.74 جنيه للشراء.
67.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.74 جنيه للشراء.
67.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.74 جنيه للشراء.
67.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.78 جنيه للشراء.
67.19 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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