الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

الخميس، 29 مايو 2025 12:00 م

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي   49.73 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي عند 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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