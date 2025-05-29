شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.275 دينار، مقارنة بـ 32.600 سعر أمس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم.

في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.275 دينار

- عيار 22 سجل 29.575 دينار

- عيار 21 سجل 28.225 دينار

- عيار 18 سجل 24.200 دينار

- عيار 14 سجل 18.825 دينار

- عيار 12 سجل 16.125 دينار

- الاونصة 1003.625 دينار

- الجنيه الذهب 225.875 دينار

- الأونصة بالدولار 3271.89 دولار



وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات امس الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وتقييم المستثمرين الآفاق المستقبلية للاقتصادين الأمريكي والعالمي، وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.5 دولار إلى 3294.90 دولار للأوقية.

