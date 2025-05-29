هبوط صباحي وسط صعود في الأعيرة... سوق الذهب يتحرك في اتجاهين

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025، تراجعًا طفيفًا بقيمة 20 جنيهًا مقارنة بأسعار الإغلاق أمس، في ظل حركة تذبذب في السوق المحلي وتأثر مستمر بالسوق العالمي.

ورغم التراجع الإجمالي، سجّلت الأعيرة المختلفة ارتفاعًا لحظيًا في بداية التعاملات:

عيار 14: 3070 جنيهًا

عيار 18: 3948 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهًا

عيار 24: 5263 جنيهًا

أسعار الجنيه الذهب والسبائك:

الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا (قابل للاختلاف حسب المصنعية والتاجر)

سبيكة 10 جرام: 52,630 جنيهًا

سبيكة 50 جرام: 263,150 جنيهًا

أونصة الذهب (31.1 جرام): 163,679 جنيهًا

الذهب عالميًا:

انخفض سعر الأونصة عالميًا بنسبة 0.48%، ليسجل نحو 3271 دولارًا، حسب أحدث بيانات وكالة "بلومبرج"، مما يعكس حالة من التذبذب الحذر في السوق الدولي.