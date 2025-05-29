شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف رحلات نقل حجاج السياحة المصريين ولجان البعثة تنتشر بتجمعاتهم بمكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر اليوم تكثيف الرحلات الجوية والبرية لنقل حجاج شركات السياحة بكافة مستوياتها " الاقتصادي والبري والخمس نجوم " الي الأراضي المقدسة استعدادا لأداء الفريضة هذا العام ، وقد بدأ تكثيف الرحلات من الأمس وسط حالة طوارئ أعلنتها بعثة الحج السياحي بين كافة لجانها المنتشرة بالأراضي المقدسة وكذلك المطارات والمنافذ لمتابعة وصول واستقبال ضيوف الرحمن ببرامج الحج السياحى ، وحل أية مشاكل تواجه تدفقاتهم

وشكلت البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج السياحي لجاناً فرعية من أعضاء البعثة ومشاركة ممثلي غرفة شركات السياحة، وتم توزيعها في أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى لجان البعثة بالمطارات والمنافذ البرية، وقامت اللجنة المركزية الرئيسية للبعثة برئاسة سامية سامي، بالتواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات قبل تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء فريضة الحج ، كما تتلقي اللجنة المركزية تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعاً.

وكلفت سامية سامي جميع أعضاء البعثة بضرورة التواجد بين أماكن إقامة وتجمعات الحجاج في كل من مكة والمدينة على مدار الساعة للاطمئنان عليهم والاستجابة لمطالبهم تسهيلا لأدائهم الفريضة ، كما طلبت من جميع اللجان الفرعية أخطارها بتقارير على مدار اليوم عن أحوال الحجاج ، وطالبت بالتواصل المستمر مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج للوقوف على آخر الاستعدادات لتصعيدهم مع توفير كافة الخدمات المطلوبة خلال التصعيد

وأكدت رئيسة بعثة الحج السياحي أن كافة الجهات أنهت استعداداتها لمناسك الحج من خطة لتصعيد الحجاج ونفرتهم وتسكينهم بالمشاعر المقدسة، وأضافت أن السلطات السعودية تبذل جهدا كبيراً لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم خلال أداء فريضة الحج، وأشادت بالتعاون الكبير مع السلطات السعودية منذ وصول الحجاج.

كما أشادت بالتنسيق والتعاون الكبير بين الجهات المصرية الثلاث المنفذة للحج هذا العام وهي القرعة والسياحة والتضامن لخدمة جميع الحجاج المصريين، وأعربت عن تفاؤلها بنجاح موسم الحج الحالي وتقديم خدمات متميزة لجميع الحجاج المصريين خاصة حجاج السياحة ، وقالت سامية سامي أن وزير السياحة والآثار شريف فتحى يتابع أحوال الحجاج على مدار الساعة وكلف البعثة بتقديم تقارير مستمرة عن أحوال الحجاج وبذل أقصي جهد لخدمتهم والعمل على راحتهم حتى انتهاء المناسك

ومن جانبه أكد ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة استمرار التواصل بين اللجنة وغرفة شركات السياحة مع الشركات السعودية استعدادا لموسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن هناك تواصل مستمر مع مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بكافة المستويات خاصة المنوط بهم خدمة حجاج السياحة لمناقشات كافة التفاصيل الخاصة بالحج السياحي، كما تم شرح كافة الخدمات التي سيتم تقديمها لحجاج السياحة هذا العام ، وأضاف تركي أنه تم وضع خطة للطوارئ تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية.

ومن جانبه أكد يسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة اطمأنّت الي التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج وكذلك التزامها بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار، وأوضح يسري السعودي ان كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تتضمن تقديم وجبات طوال الرحلة بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم، مشددًا على أن تلك الخدمات المتميزة سوف تستمر مع الحجاج بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات.

وأشار الي التحرك الفوري للغرفة لإنهاء بوادر مشكلة تسكين حيث فوجئت إحدى الشركات قبل وصول حجاجها بإلغاء السكن من قبل السلطات السعودية بالعمارة التي كان مقررا اقامة الحجاج بها، وعلى الفور تم التواصل مع شركة الخدمات السعودية وتوفير سكن بديل قبل وصول الحجاج بمواصفات افضل من السكن الأول ولم يشعر الحجاج باية مشاكل حيث تم حل المشكلة قبل وصولهم