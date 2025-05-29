شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الكلفة التقديرية للعام الأول لـ«الرواد الرقميون» 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مبادرة "الرواد الرقميون" تشمل شراكات دولية مع جامعات وشركات تكنولوجية عالمية رائدة، موضحًا، هذه الشراكات تهدف إلى تصميم مناهج تدريبية حديثة وتوفير فرص تدريب عملي داخل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الكبرى.

وأضاف طلعت في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التدريب لن يكون نظريًا فقط في المعامل أو قاعات المحاضرات، بل يشمل تدريبًا ميدانيًا يتيح اكتساب خبرات فعلية في السوق.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أنّ تكلفة تنفيذ المبادرة في عامها الأول تصل إلى 3 مليارات جنيه، وتشمل تأسيس معامل متطورة وتطوير مراكز التدريب والإقامة، مؤكدًا أن التدريب والإقامة سيكونان مجانيين بالكامل للمتدربين.

وذكر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات تتابع تقييم الأداء باستمرار لضمان استدامة المبادرة ونجاحها في إعداد كوادر متميزة تلتحق بسوق العمل، لافتًا، إلى أن غرض الاختبار هو معرفة شغف المتقدم ورغبته في التخصص الذي يريد أن يلتحق به، ومدى خبرته وما حصله من العلم والخبرة التي اكتسبها في المجال الذي يريد دراسته.