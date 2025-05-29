شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان والطرق ومحطة الرفع بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مشروعات الإسكان، والطرق، ومرافق البنية التحتية، رافقه خلالها المهندس تامر جبر، والمهندس أحمد عبدالوهاب، نائبا رئيس الجهاز، والمهندس حاتم بكر، مدير إدارة الطرق بالجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية بالمدينة.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد مشروع "سكن مصر" بمنطقة أرض المعارض، والذي يضم إجمالي 364 عمارة موزعة على ثلاث مناطق كالتالي: المنطقة الأولى 196 عمارة، والمنطقة الثانية 149 عمارة، والمنطقة الثالثة 19 عمارة.

وخلال الجولة، شدد الغيطي على سرعة الانتهاء من الأعمال، والالتزام بالجودة والمواصفات الفنية، مع تسريع وتيرة تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام لتسليم الوحدات السكنية في أقرب وقت.

كما تفقد مشروع "سكن لكل المصريين"، ويشمل تنفيذ 222 عمارة بإجمالي 5328 وحدة سكنية بمساحات متنوعة (90 و120 مترًا مربعًا)، ووجّه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.

وشملت الجولة كذلك متابعة مشروع "ديارنا"، والذي يجري حاليًا تنفيذ أعمال التأسيس به، تمهيدًا لبدء المراحل الإنشائية المقبلة، وأكد الغيطي أهمية الالتزام بمعايير الجودة والجدول الزمني الموضوع.

وفي إطار تطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية، تفقد رئيس الجهاز محور "AA"، الرابط بين مشروع "دار مصر" ومنطقة "أرض الجمعيات"، والذي يمتد بطول 3.4 كيلومتر، ويضم عدد 4 حارات (2 رئيسيتين و2 خدميتين) بعرض إجمالي 10.3 متر لكل اتجاه، ويتضمن كل اتجاه 3 حارات مرورية، وقد بلغت نسبة تنفيذ المحور حتى الآن نحو 55%.

وأكد رئيس الجهاز أهمية الانتهاء من أعمال الرصف والتنسيق في المواعيد المحددة لما يمثله هذا المحور من أهمية في الربط بين محور العبور وشارع التسعين الجنوبي، وتخفيف الضغط المروري داخل المدينة.

واستكمل رئيس الجهاز جولته بتفقد محطة الصرف الصحي رقم 12 بمنطقة الأندلس، والمزودة بمخازن مركزية للمحطات والشبكات، ورافقه خلال الزيارة المهندسة زينب عبدالعزيز، المشرف على إدارة المحطات والروافع بالمدينة،واطلع على سير الأعمال الجارية بالمحطة، ووجه بسرعة إنهاء أعمال البنية التحتية لضمان كفاءة الخدمة في المناطق السكنية المحيطة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار حرص الجهاز على المتابعة الميدانية الدقيقة، والعمل على تذليل أي عقبات لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، تحقيقًا لخطة التنمية الشاملة بمدينة القاهرة الجديدة.