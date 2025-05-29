الاقتصاد

هبوط مفاجئ وملحوظ فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4600 جنيه

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هبوط مفاجئ وملحوظ فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 4600 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الخميس، 29 مايو 2025 11:04 ص

كشفت شعبة المعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف هبوط سعر الذهب في تعاملات اليوم الخميس 29 مايو 2025 في السوق المصري بحوالي 25 جنيها مع تراجع نسبي في البورصة العالمية للذهب عند 3280 دولار مقابل 3300 دولاراً.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

- عيار 24 يسجل 5257 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4600 جنيه

- عيار 18يسجل 3942 جنيهًا

- الجنيه الذهب يسجل 36800 جنيها

تراجع الإقبال على الذهب بعد تهدئة تجارية وتعافي الدولار

شهدت الأسواق تراجعًا في وتيرة الإقبال على الذهب، بعد مؤشرات على تهدئة محتملة في الحرب التجارية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، لإفساح المجال أمام التفاوض، وكذلك مع تعافي مؤشرات الدولار اليوم.

القرار أعطى الأسواق دفعة من الهدوء، مما انعكس على حركة الذهب الذي فقد جزءًا من مكاسبه التي حققها مؤخرًا وسط تصاعد التوترات.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب يحظى بدعم نسبي من حالة عدم اليقين المرتبطة بالملف التجاري الأمريكي والوضع المالي في واشنطن، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتطورات مشروع قانون خفض الضرائب الذي يحظى بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي.

ترقب المستثمرين مستمر

أنظار المستثمرين تتركز الآن على تطورات المفاوضات التجارية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الأثر المحتمل لتعديلات السياسات المالية الأمريكية على أداء الدولار، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على حركة أسعار الذهب عالميًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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