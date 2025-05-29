شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعقد اجتماعه الدوري بمشاركة واسعة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرصه المستمر على تعزيز جسور التواصل مع أعضائه، وتوفير بيئة حوار مثمرة تدعم نمو الصادرات المصرية، عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعه الدوري، بمشاركة عدد من الشركات الأعضاء التي تمثل مختلف القطاعات التصديرية، إلى جانب حضور بارز من نخبة من مقدمي الخدمات المتخصصين في مجالات الفحص، الجودة، اللوجستيات، والملكية الفكرية.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وسبل التغلب عليها من خلال التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين الإنتاجي والخدمي، كما تم استعراض أبرز الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس حصريًا لأعضائه، والتي تشمل جهود الترويج الخارجي عبر المعارض والبعثات التجارية، وتحليل الأسواق الدولية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم الندوات وورش العمل، إلى جانب توفير خدمات استشارية تدعم جاهزية الشركات للتصدير.

وخلال اللقاء، قام ممثلو شركات تقديم الخدمات بعرض حزمة من الخدمات الحصرية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركات الصناعات الغذائية في مصر، مع التركيز على أهمية التوافق مع المعايير الدولية، والحصول على شهادات المطابقة، إلى جانب حماية الهوية التجارية والملكية الفكرية، وتقديم حلول فعالة للعقبات التي تواجه الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الشركات الرائدة في مجالات الفحص والجودة والخدمات اللوجستية والملكية الفكرية، من بينها شركة Overseas للخدمات الدولية، وشركة TÜV Rheinland، وشركة SGS، وشركة Nowlun، وشركة Bureau Veritas، إلى جانب شركة KY Trademarks المتخصصة في تسجيل العلامات التجارية، وشركتي Tabseer وGULFTIC Certification في مجالات الفحص وإصدار الشهادات الدولية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لأعضاءه الكرام على مشاركتهم الفاعلة، كما ثمّن دور شركائه من مقدمي الخدمات في دعم تنافسية الصناعات الغذائية المصرية، مؤكدًا استمرار الجهود لمد جسور التعاون وتقديم أفضل الخدمات التي تُسهم في دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.



