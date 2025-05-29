شكرا لقرائتكم خبر عن كايى X3 Pro أرخص سيارة مستوردة فى السوق المصرى.. سعر ومواصفات والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة ifg جروب وكيل العلامة الصينية "كايب" في مصر السيارة X3 Pro الجديدة والتي تعد أرخص سيارة مستوردة في السوق المصري في فئتها الكروس أوفر، وذلك في إطار خطة شركة كايي لتوسيع تواجدها في السوق المصرية، وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين.

أسعار فئات السيارة الصينية المستوردة بالكامل "كايي X3 Pro" الجديدة

سيارة كايي X3 Pro الفئة الأولى، بـ 945 ألف جنيه.

سيارة كايي X3 Pro الفئة الثانية، بـ 995 ألف جنيه.

أما أبرز مواصفات سيارة كايي X3 Pro الجديدة فهي كالآتي:

وظهرت سيارة كايي X3 Pro بفوانيس أمامية بتقنية الـLED ومصابيح خلفية LED، وتقف السيارة على عجلات رياضية مقاسها 18 بوصة، وشاشة عدادات مقاس 7 بوصات، وشاشة أخرى وسطية مقاسها 10.25 بوصات.

منظومة قوة سيارة كايي X3 Pro الجديدة

وجاءت سيارة كايي X3 Pro بموتور سعة 1,500 سي سي ينتج قوة قدرها 118 حصانًا، ويعد ذلك المحرك نفس موتور سيارة شيري تيجو 4 برو، ومحرك 1,500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 156 حصانًا بفتيس نوعه CVT مكون من 9 سرعات، كما يعتبر نفس محرك سيارة جيتور X70 بلس وجيتور داشينغ.

أنظمة الأمان والسلامة المتاحة داخل سيارة كايي X3 Pro

وجاءت سيارة كايي X3 Pro بباقة متنوعة من أنظمة الفرامل المساعدة لسائق السيارة وهي ( ABS - EBD - ESC - HAC - HDC - TCS )، إضافة إلى وسائد هوائية أمامية وخلفية وستائرية، مع كاميرا 360 درجة ولكن في أعلى فئة للسيارة فقط.