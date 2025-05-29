شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة المشروعات السكنية بعددٍ من المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المدن الجديدة، مساء أمس، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ورؤساء أجهزة المدن.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط خلال المرحلة الأولى في 23 مدينة، كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع ظلال السكني في 16 مدينة، حيث وجه وزير الإسكان بالالتزام بالمواعيد الزمنية للانتهاء من المشروعات، والالتزام بتوقيتات التسليم الخاصة بالوحدات.

كما تناول الاجتماع موقف تسليم مشروعات الإسكان " سكن مصر" في 12 مدينة جديدة، ومشروع جنة في 9 مدن، حيث شمل العرض موقف الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها ومواعيد التسليم الخاصة بالوحدات المتبقية.

وتابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي بمشروع دار مصر في 12 مدينة، كما تابع الوزير موقف سكن لكل المصريين - محور "فوق المتوسط" بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، موجهاً بإعداد بيان كامل مدقق بكامل الوحدات المتاحة والمتبقية، ومشدداً على ضرورة الاهتمام بالتشغيل والإدارة الجيدة والصيانة الدورية بالمشروعات.

واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لأعمال إدارة المرافق بمختلف المشروعات السكنية على مستوى المدة الجديدة، بجانب الموقف التنفيذي لـ"سكن لكل المصريين - محور "محدودي الدخل" في مدن: أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وحدائق العاصمة، والإسكان الأخضر بحدائق العاصمة، والإسكان متوسط الدخل ومحور الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تم متابعة نسب الإنجاز وموقف التخصيص وخطة التسليم للوحدات، حيث وجه الوزير بضغط الأعمال في الأجزاء المتبقية من المشروعات.

وتابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لمشروع سكن مصر بمدينة الشروق والإسكان المتميز بمدينة الفشن الجديدة، وسكن مصر بغرب المنيا.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبقية بالمشروعات لتسليمها للحاجزين، والانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بمواقع العمارات، كما وجه وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية الدورية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات التي تم رصدها بتقارير المتابعة من مسئولي الوزارة.