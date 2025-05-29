الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29 - 5- 2025 أمام الجنيه

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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29 - 5- 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الخميس، 29 مايو 2025 10:52 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29-5-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في بداية التعاملات حيث سجل فى البنك 161.7 جنيه  للشراء و162.9 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.7 جنيه للشراء.

162.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

161.9 جنيه للشراء.

163.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.9 جنيه للشراء.

163.04  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

159.4  جنيه للشراء.

163.04  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

158.4  جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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