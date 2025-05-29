شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 29-5-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29مايو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.63جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.64جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.74جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.62جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.71جنيه للشراء.

13.68جنيه للبيع.