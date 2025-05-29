شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بداية تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 29 مايو 2025 10:03 ص
تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.01 جنيه للشراء، و67.29 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.74 جنيه للشراء، و67.15 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
66.74 جنيه للشراء.
67.15 جنيه للبيع.
66.97 جنيه للشراء.
67.40 جنيه للبيع.
66.74 جنيه للشراء.
67.15 جنيه للبيع.
66.74 جنيه للشراء.
67.15 جنيه للبيع.
66.74 جنيه للشراء.
67.15 جنيه للبيع.
66.78 جنيه للشراء.
67.17 جنيه للبيع.
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