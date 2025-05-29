شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه فى بداية تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالخميس، 29 مايو 2025 10:00 ص
سجل سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز